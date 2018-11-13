Песков рассказал, с кем встретится Путин на саммите в Сингапуре

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин на сингапурском саммите АСЕАН "на ногах" встретится с индонезийским лидером, главой Южной Кореи, премьером Японии, Таиланда и премьером Госсовета Китая, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Песков во вторник заявил, что программа Путина в Сингапуре скорректирована после задержки с прибытием из-за встреч в Москве.

"На ногах состоится общение с индонезийским коллегой, "на ногах", мы надеемся, что будет беседа с президентом республики Корея Мун Чжэ Ином, беседа, конечно же, с (Синдзо) Абэ, премьер-министром Японии, с премьером Госсовета Китая будет также встреча и с премьер-министром королевства Таиланд", — заявил Песков журналистам.