Путин и Трамп не обсуждали в Париже обмен визитами

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Архивное фото

Президент РФ Владимир Путин на мемориальной церемонии у Триумфальной арки в Париже по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны. Архивное фото

МОСКВА, 13 ноя – РИА Новости. Президент России Владимир Путин и лидер США Дональд Трамп не обсуждали в Париже тему обмена визитами, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков журналистам во вторник.

"Нет, не обсуждалась. Тема обмена визитами не обсуждалась, только вот договорились подробно, обстоятельно поговорить, возможно, в Аргентине", — сказал Песков в ответ на просьбу уточнить, обсуждалась ли на встрече в Париже возможность президента Путина принять приглашение приехать в Вашингтон в будущем.