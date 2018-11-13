Путин дал старт строительству российского культурного центра в Сингапуре

Президент РФ Владимир Путин и президент Сингапура Халима Якоб во время церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра. 13 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Сингапура Халима Якоб во время церемонии закладки первого камня в основание Российского культурного центра. 13 ноября 2018

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в Сингапуре принял участие в церемонии закладки первого камня в основание российского культурного центра.

Путин прибыл в шатёр на улице Рангун роад, вслед за ним туда приехала коллега из Сингапура Халима Якоб. На церемонии выступили глава МИД РФ Сергей Лавров и старший госминистр в министерстве культуры Сингапура по делам общины и молодежи Анн Сим. После этих выступлений Путин и Якоб прошли на подиум и сняли ткань, покрывавшую закладной камень.

Перед началом церемонии замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов сообщил журналистам, что под культурный центр арендовано 33 тысяч квадратных метров земли, планируется построить помещение площадью 4,6 тысячи квадратных метров. "Пятая часть будет отведена под духовные цели", — сказал он.

По словам Брюханова, проекта здания пока нет, возможно, на него будет объявлен конкурс. Он уточнил, что расходы на проект Россия понесёт сама, но вероятней всего, он будет реализован по принципу государственно-частного партнёрства. Строить здание, добавил Брюханов, будет местная компания.

Путин и президент Сингапура символично заложили первый камень в основание Российского культурного центра. Кстати, такие центры работают в Париже, Вашингтоне, Вифлееме, Кабуле и других городах мира pic.twitter.com/Z5xwN8iuMc — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 13 ноября 2018 г.

"Камень местный, очень красивый", — рассказал он об атрибуте церемонии.

Лавров на церемонии отметил, что возведение российского культурного комплекса придаст импульс расширению гуманитарных связей. "Возведение на сингапурской земле российского культурно-храмового комплекса придаст импульс расширению гуманитарных связей между нашими народами", — сказал министр.

"Мы ценим конструктивную роль Сингапура в развитии отношений между Россией и АСЕАН. Символично, что именно под председательством Сингапура завтра будет одобрена декларация, которая провозглашает стратегическое партнерство между Россией и Ассоциацией государств юго-восточной Азии", — отметил Лавров.