Россию посетят спикер итальянского сената и председатель палаты депутатов

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. С рабочими визитами в Россию приедут спикер итальянского сената Мария Элизабетта Казеллати и председатель палаты депутатов Роберто Фико, сообщил посол Италии Паскуале Терраччано.

"Россию посетят председатель итальянского сената Казеллати, перед этим председатель палаты депутатов с большой парламентской комиссией", — сказал дипломат на пресс-конференции в итальянском посольстве.

При этом дат визитов Терраччано не уточнил.

Двадцать третьего-двадцать четвертого октября с первым официальным визитом Россию посетил премьер-министр Италии Джузеппе Конте.

Это был первый визит Конте в качестве главы кабинета министров Италии, новый состав которого был сформирован 1 июня на 88-й день после парламентских выборов в стране. Юрист Джузеппе Конте был предложен кандидатом на пост главы правительства от победивших на выборах популистской партии "Движения 5 звезд" и правопопулистской "Лиги".

Поездке Конте предшествовали визиты в Россию главы МВД Италии Маттео Сальвини 17 октября и министра иностранных дел республики Энцо Моаверо Миланези 8 октября.