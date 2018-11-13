ЦИК рассмотрит вопрос о кандидатуре нового члена избиркома Подмосковья

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ЦИК России на заседании в среду рассмотрит вопрос о кандидатуре члена избиркома Подмосковья с правом решающего голоса, говорится в проекте повестки дня, размещённой на сайте ведомства.

Вакансия в Мособлизбиркоме образовалась после ухода со своего поста главы комиссии. Двадцать третьего октября губернатор Московской области Андрей Воробьев предложил кандидатуру главы Мособлизбиркома Эльмиры Хаймурзиной на пост главы городского округа Красногорск. Тридцать первого октября совет депутатов городского округа утвердил Хаймурзину временно исполняющей обязанности главы Красногорска.

Согласно проекту повестки дня, под вторым номером значится вопрос "о кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса".

Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что Центризбирком начал прием документов кандидатов на пост главы избиркома Московской области.

По словам Булаева, в случае принятия положительного решения по кандидатуре на должность нового члена избиркома Подмосковья, этот человек не обязательно займёт пост главы комиссии. "В составе комиссии много людей, не обязательно новый (член избиркома)", — сказал он РИА Новости.

Замглавы ЦИК добавил, что в ведомстве пока нет предложений, кто может занять место главы подмосковной комиссии.