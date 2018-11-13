ЦИК рассмотрит вопрос о кандидатуре нового члена избиркома Подмосковья

МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. ЦИК России на заседании в среду рассмотрит вопрос о кандидатуре члена избиркома Подмосковья с правом решающего голоса, говорится в проекте повестки дня, размещённой на сайте ведомства.
Согласно проекту повестки дня, под вторым номером значится вопрос "о кандидатуре для назначения членом избирательной комиссии Московской области с правом решающего голоса".
Ранее заместитель председателя ЦИК РФ Николай Булаев сообщил РИА Новости, что Центризбирком начал прием документов кандидатов на пост главы избиркома Московской области.
По словам Булаева, в случае принятия положительного решения по кандидатуре на должность нового члена избиркома Подмосковья, этот человек не обязательно займёт пост главы комиссии. "В составе комиссии много людей, не обязательно новый (член избиркома)", — сказал он РИА Новости.
Замглавы ЦИК добавил, что в ведомстве пока нет предложений, кто может занять место главы подмосковной комиссии.