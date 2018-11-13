Парламент Крыма досрочно прекратил полномочия первого вице-спикера Маленко

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя — РИА Новости. Госсовет Крыма на внеочередном заседании во вторник прекратил полномочия депутата — первого вице-спикера Натальи Маленко.

"О досрочном прекращении полномочий депутата государственного совета республики Крым Маленко Н. Ф.", — сказано в постановлении регионального парламента.

За решение в связи с отставкой по собственному желанию и о прекращении депутатских полномочий Маленко проголосовали 58 депутатов.

Маленко стала первым заместителем председателя регионального парламента в октябре 2016 года.

Всего в парламенте Крыма было три должности заместителя председателя. Оставшиеся две занимают Эдип Гафаров и Ефим Фикс.

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