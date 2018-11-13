Поклонская заявила, что ряд ее инициатив в Госдуме остаются без ответа

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что ряд ее законодательных инициатив, в том числе по установлению ответственности для депутатов за конфликт интересов, остаются без должного ответа.

Поклонская подчеркнула, что работая в качестве председателя комиссии Госдумы по контролю за доходами и расходами депутатов, выявила ряд узких мест в антикоррупционном законодательстве.

"Во многих обращениях граждан, касающихся самых разных вопросов, поднимается антикоррупционная тематика. А поскольку мой законопроект, касающийся установления ответственности для депутатов за конфликт интересов, скоро год как лежит в экспертном совете фракции "Единая Россия" без какого-либо движения, то пока не вижу для себя перспектив реализации этой темы по партийной линии, равно как и ряда других моих законодательных инициатив", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

Она подчеркнула, что в последнее время ей много чего советуют коллеги.

"То определиться с депутатским мандатом, то с моим членством во фракции, то подбирать слова и выражения, а то и вовсе говорят, что я заносчивая и нелюдимая — мол, никакой возможности нормального общения со мной нет. Видит бог, не я выбрала такую тональность и такое содержание работы", — подчеркнула депутат.

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