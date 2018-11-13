Поклонская посоветовала Киеву оставить амбиции насчет Крыма

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская заявила, что чем быстрее киевские власти оставят амбиции относительно недолгого пребывания Крыма в составе Украины, тем лучше будет для них.

"Говорить и думать о Крыме они могут все что угодно. Но где-то в глубине души, я уверена, они понимают, что никакого отношения к полуострову уже давно не имеют. Чем быстрее у них отболят и отвалятся все амбиции относительно недолгого и бесславного пребывания Крыма в составе Украины, тем лучше для них же – сберегут здоровье себе и своим потомкам", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

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