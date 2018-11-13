Поклонская назвала выводы о создании ею партии поспешными

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 ноя – РИА Новости. Депутат Госдумы РФ Наталья Поклонская назвала поспешными выводы о создании ей некой новой политической партии, так как речь идет прежде всего об общественном движении по координации в социальной сфере и защите прав человека.

"Я получаю массу обращений от граждан и участников проектов с просьбой придать работе более системный характер, собрать людей, объединенных идеей реализации того или иного проекта, на постоянной основе. Поэтому я всерьез задумалась над тем, чтобы поддержать эти инициативы, поступающие ко мне от людей. Кто-то поспешил сделать вывод, что я собираюсь создавать некую новую политическую силу", — сказала Поклонская в интервью РИА Новости.

При этом она подчеркнула, что не видит в слове "политика" ничего страшного.

"Удивительно, но термин "политический" никого не смущал, когда недавно в прессе появилась провокационная информация о создании некой партии "Сила России" с моим участием. Видно, тогда это было частью плана или замысла, преследующего целую совокупность политтехнологических и иных целей", — подчеркнула депутат.

По ее словам, говоря о создании возможного общественного движения, в первую очередь речь идет о координации в социальной сфере и защите прав человека.

Поклонская подчеркнула, что сегодня под ее началом реализуется проект помощи детям Донбасса. В планах запустить в Крыму проект в сфере подростковых коммуникаций и воспитания, который подразумевает привлечение трудных подростков к уходу за своими сверстниками-инвалидами.

"Считаю его уникальным по содержанию и возможным результатам. Пилотным регионом постараемся сделать Крым", — подчеркнула депутат.

Кроме того, по ее словам, весьма чувствительной темой остается нарушение прав крымчан и севастопольцев, причем "как со стороны Украины и других стран, так и различного рода чиновников, забронзовевших в своих креслах".

"При этом люди отмечают недостаточную эффективность деятельности должностных лиц, призванных защищать права человека. Это очень серьезный, перезревший вопрос", — сказала Поклонская.