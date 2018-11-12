Глава Рязанской области рассказал о проекте "Задай вопрос губернатору"

РЯЗАНЬ, 12 ноя — РИА Новости. Использование в Рязанской области мобильных кабинок в рамках проекта "Задай вопрос губернатору" позволит максимально приблизить власть к людям, заявил глава региона Николай Любимов.

Мобильные кабинки с 6 по 25 ноября работают в Старожиловском, Кораблинском, Пронском, Скопинском, Милославском, Михайловском, Захаровском, Рыбновском, Рязанском районах и Рязани.

"Рязанская область — первый и пока единственный регион в России, где реализуется проект. Мы поставили цель — максимально приблизить власть к людям. Цифровизация должна прочно войти во все процессы жизни региона. Это позволит принципиально улучшить систему регионального и муниципального управления, сделать максимально простым сотрудничество власти и общества", — сказал Любимов.

За период с 6 по 11 ноября в рамках проекта "Задай вопрос губернатору" в правительство Рязанской области поступило 153 обращения. Как отмечают областные власти, из них 85 содержали конкретные вопросы или предложения и были направлены исполнителям для дальнейшей работы.

"Поступившие обращения распределены по следующим категориям: многоквартирные дома и ЖКХ, ремонт дорог, благоустройство дворовых территорий, общественный транспорт, образование, здравоохранение, переселение из аварийного жилья, социальная защита, благоустройство населенных пунктов, строительство объектов социальной сферы", — сообщает областное правительство.

Если граждане оставляют свои контактные данные, ответы отправляются по указанным адресам. Ответы на анонимные обращения публикуются на портале нашдом62.рф.

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