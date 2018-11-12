Победивший на выборах в Хакасии Коновалов планирует встречу с Зюгановым

АБАКАН, 12 ноя — РИА Новости. Представитель КПРФ Валентин Коновалов, победивший на выборах главы Хакасии, сообщил, что после вступления в должность планирует встречи с федеральными министрами, лидером партии Геннадием Зюгановым и врио главы республики Михаилом Развожаевым.

В воскресенье кандидат от КПРФ победил во втором туре на выборах главы Хакасии. По данным ЦИК после обработки 100% протоколов, за Коновалова отдали 101 405 голосов (57,57%), против — 72 498 голосов (41,16%). В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Стоит сложная задача по принятию бюджета на 2019 год. Ее придется решать одновременно с принятием структуры органов исполнительной власти, формированием правительства. Думаю, что подойдем к этому рационально, на конкурсной основе. … Проведем переговоры с исполняющим обязанности главы Хакасии Развожаевым Михаилом Владимировичем… Видимо, после вступления будет поездка в Москву, чтобы наладить контакт с федеральным центром, с правительством, администрацией президента. Встречусь с руководителем фракции Геннадием Андреевичем Зюгановым", — сказал Коновалов журналистам.

Он также отметил, что после вступления в должность займется формированием коалиционного правительства на конкурсной основе. Коновалов планирует провести встречи со всеми партиями, представленным в региональном парламенте, общественными организациями, лично встретиться с действующими министрами. Он отметил, что будет изучать дела действующих чиновников и подходить к каждому индивидуально.