ВОРОНЕЖ, 12 ноя — РИА Новости. Врио губернатора Курской области Роман Старовойт отменил постановление своего предшественника Александра Михайлова о дополнительных социальных гарантиях главе региона в связи с прекращением полномочий, сообщает областная администрация.

"Признать утратившим (силу — ред.) постановление администрации Курской области от 10.10.2018 №808-па "О дополнительных гарантиях губернатора Курской области в связи с прекращением полномочий", — говорится в сообщении.

Постановление подписано врио главы региона Старовойтом.

Документ о дополнительных гарантиях главе региона в связи с прекращением полномочий Александр Михайлов подписал перед своей отставкой, случившейся 11 октября. Согласно подписанному Михайловым постановлению, в течение трех лет со дня прекращения полномочий экс-главе области предоставляется транспортное обслуживание в течение рабочего дня по региону, поездка в Москву на самолете или поезде с супругой два раза в год, беспрепятственный вход в дом советов, внеочередной прием у губернатора. Кроме того, документ предусматривает для экс-главы "сохранение поста охраны" по месту жительства сроком на один год после прекращения полномочий.

Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий.