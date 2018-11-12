Нового мэра Махачкалы изберут депутаты из представленных кандидатур

МАХАЧКАЛА, 12 ноя – РИА Новости. Нового мэра Махачкалы выберут депутаты городского собрания из представленных кандидатур, но сроки выборов пока неизвестны, сообщил РИА Новости представитель городской администрации.

"В любом случае новый мэр – это выборы. Городское собрание будет проводить выборы. Скорее всего, будут представлены кандидатуры, а депутатам будет предоставлено право выбора, новый мэр будет избран большинством голосов", — рассказал собеседник агентства. Он отметил, что сроки проведения выборов пока не известны.

В минувшую среду УФСБ по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении бывшего врио главы Махачкалы Абусупьяна Гасанова по части 2 статьи 286 УК РФ "превышение должностных полномочий". По данным ведомства, незаконные действия Гасанова при проведении аукциона на дорожно-строительные работы причинили существенный вред интересам государства. В пятницу Махачкалу возглавил заместитель главы города Мурад Алиев.

Гасанов занял пост врио главы города в январе 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Это третий руководитель города после Саида Амирова, ранее осужденного пожизненно за терроризм, который становится подозреваемым в превышении полномочий.

По версии следствия, предшественник Гасанова Мусаев в марте 2016 года, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.