Путин поприветствовал участников заседания Группы "Россия – исламский мир"

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам заседания Группы стратегического видения "Россия – исламский мир", отметив, что РФ придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"РФ придает большое значение развитию дружественных связей с мусульманскими странами – как на двусторонней основе, так и в рамках контактов с Организацией исламского сотрудничества. Наши позиции по многим актуальным вопросам глобальной и региональной повестки дня весьма близки. Мы вместе выступаем за построение справедливого демократического миропорядка, основывающегося на верховенстве права и свободного от любых форм дискриминации, силового диктата, экономического и информационного давления", — говорится в телеграмме.

Российский президент отметил, что между РФ и государствами исламского мира есть сотрудничество в различных сферах, идет взаимодействие для урегулирования локальных конфликтов и кризисных ситуаций.

"Нынешняя встреча Группы посвящена очень важной проблематике – противодействию террористической и экстремистской идеологии, в том числе через работу с молодежью, координацию усилий в сферах образования и просвещения. Уверен, что вы обменяетесь полезным практическим опытом, наметите перспективные формы и направления совместной деятельности", — добавляется в телеграмме.