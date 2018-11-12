МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев освободил Марину Ентальцеву от должности руководителя протокола председателя правительства РФ, сообщает пресс-служба кабмина.

"Дмитрий Медведев подписал распоряжение правительства об освобождении Ентальцевой Марины Валентиновны от должности руководителя протокола председателя правительства Российской Федерации — заместителя руководителя аппарата правительства Российской Федерации по ее просьбе", — говорится в сообщении.

Российский премьер также объявил Ентальцевой благодарность за безупречную государственную службу.

"За большой вклад в обеспечение деятельности правительства РФ и многолетнюю безупречную государственную службу объявить благодарность правительства РФ руководителю протокола председателя правительства РФ — заместителю руководителя аппарата правительства РФ Ентальцевой Марине Валентиновне", — говорится в распоряжении, опубликованном на сайте кабмина.