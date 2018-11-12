В МИД назвали встречу по Афганистану с участием талибов прорывом

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Прошедшую встречу московского формата по Афганистану можно считать прорывом, поскольку впервые на ней присутствовали талибы — это первый шаг к дальнейшим полноформатным мирным переговорам, заявил в понедельник спецпредставитель президента РФ, глава второго департамента Азии МИД РФ Замир Кабулов.

"Я стараюсь избегать таких слов как прорыв или "ice breaking", но это действительно уникальная встреча, потому что впервые в таком широком международном формате официально присутствовала делегация движения талибов. Мы изначально не ставили задачу, чтобы на этой встрече начались прямые переговоры, но сам факт, что впервые представители противоборствующих в Афганистане сторон оказались в одном зале и были готовы говорить друг с другом — это пусть и скромный, но первый шаг в направлении дальнейших полноформатных мирных переговоров", — сказал Кабулов на пресс-конференции в понедельник.

Встреча по Афганистану прошла 9 ноября в закрытом формате в Москве. Впервые в международной встрече такого уровня приняла участие делегация политического офиса движения талибов в Дохе. Из Афганистана участие в конференции принял Высший совет мира Афганистана, который, как сообщил афганский МИД, не представляет правительство страны. В Кабуле выразили надежду, что результатом встречи в Москве станут прямые переговоры между афганскими властями и движением "Талибан".