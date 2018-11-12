Команда КПРФ в Хакасии провела встречи с деловыми кругами и главами районов

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Команда КПРФ в Хакасии уже провела встречи с деловыми руководителями и главами районов региона, сейчас ведется работа по формированию программы на ближайшие годы, заявил лидер партии Геннадий Зюганов.

По данным ЦИК после обработки 100% протоколов голосования во втором туре на выборах главы республики Хакасии, за выдвинутого КПРФ Валентина Коновалова отдана 101 тысяча 405 голосов (57,57%), против – 72 тысячи 498 голосов (41,16%). Явка составила 45,73%.

"Сейчас надо заниматься хозяйством. Мы, во-первых, провели уже все встречи с деловыми руководителями и руководителями районов, договорились о формировании сильной профессиональной команды. Сегодня они в три часа проведут конференцию, подведут итоги. Одновременно туда выезжали руководители народных предприятий… Наши руководители ведущих комитетов помогут сформировать программу на ближайшие годы", — сказал Зюганов РИА Новости.

Лидер КПРФ также поблагодарил всех поддержавших Коновалова на прошедших выборах и заявил о планах поддерживать любого талантливого человека в регионе, без оглядки на его "политическую ориентацию".

"Мы подлинно демократическая партия, которая работает и взаимодействие с другими членами… Любой талантливый человек, который трудится — пусть спокойно трудится, будем поддерживать вне зависимости от политической ориентации", — сказал Зюганов, отвечая на вопрос о том будут ли предложены посты замглавы региона представителям других партий.