Богданов встретился с председателем высшего госсовета Ливии

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки Михаил Богданов обсудил с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Мишри ситуацию в стране, подтвердив, что российская сторона привержена мирному решению конфликта, говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

"11 ноября в Палермо накануне открытия международной "Конференции для Ливии" специальный представитель президента Российской Федерации по Ближнему Востоку и странам Африки, заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Михаил Богданов имел встречу с председателем Высшего государственного совета Ливии Халедом Мишри", — сообщили в МИД РФ.

Отмечается, что стороны обменялись мнениями по проблематике нормализации ситуации в Ливии.

"При этом с российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в пользу преодоления межливийских разногласий на путях широкого национального диалога в интересах обеспечения единства, территориальной целостности и государственного суверенитета Ливии", — говорится в сообщении министерства.

Международная конференция по урегулированию в Ливии открывается в понедельник, 12 ноября. Встреча, скорее всего, пройдет без участия одного из ведущих игроков, командующего Ливийской национальной армии маршала Халифы Хафтара, который контролирует восток страны.

После свержения и убийства Каддафи в 2011 году в Ливии начался политический кризис. Сейчас в стране царит двоевластие — в Тобруке на востоке заседает избранный народом парламент, а в Триполи на западе правит сформированное при поддержке ООН и ЕС правительство национального согласия во главе с Сараджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с Хафтаром, чья армия ведет затяжную войну с боевиками.