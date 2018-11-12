ВЛАДИВОСТОК, 12 ноя — РИА Новости. Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности думы Владивостока Роза Чемерис первой подала в избирком Приморья документы на регистрацию кандидатом на выборах губернатора края, сообщила РИА Новости секретарь комиссии Наталья Камаева.

Прием документов на регистрацию кандидатов стартовал 11 ноября.

"Сегодня документы на регистрацию подала Роза Чемерис", — сказала Камаева. По ее словам, пока документы на регистрацию кандидатом больше никто не приносил.

Чемерис выдвигается от партии "За женщин России".

Ранее избирком Приморья по рекомендации ЦИК РФ признал результаты сентябрьских выборов главы региона недействительными. Выдвижение кандидатов на должность губернатора Приморского края началось 26 октября. В начале октября депутаты законодательного собрания края приняли закон, который позволяет самовыдвиженцам участвовать в выборах губернатора региона. По данным на 11 ноября, на пост главы региона выдвинулся 21 кандидат, из них 11 самовыдвиженцев и 10 — от политических партий. Один самовыдвиженец – Вячеслав Гнездилов – в понедельник снял свою кандидатуру с выборов.