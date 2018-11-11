В Крыму ответили поговоркой на планы Киева декоммунизировать полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 11 ноя — РИА Новости. Вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс охарактеризовал планы киевских властей "быстро и решительно" провести декоммунизацию в Крыму шутливой поговоркой и заверил, что реализовать их никогда не удастся.

Ранее глава Института национальной памяти Украины Владимир Вятрович заявил о необходимости "быстро и решительно" проводить декоммунизацию в Крыму и Донбассе. По его словам, планы переименования объектов в Крыму уже подготовлены и утверждены в Верховной раде, однако они вступят в силу не раньше, чем полуостров перейдет под контроль Украины. Речь идет о более семидесяти названий.

"Есть такая хорошая поговорка: "Когда рак на горе свистнет". Это как раз очень хорошо характеризует ситуацию относительно этих планов. Складывается впечатление, что люди ищут себе работу и не знают чем заняться, поэтому выдумывают всякие глупости и вводят своих же граждан в заблуждение. Ничего у них не получится", — сказал Фикс РИА Новости.

Вице-спикер подчеркнул, что киевским властям пора начать вести созидательную политику в отношениях с Россией, а не заниматься глупостями.

Иронически-шутливая поговорка "когда рак на горе свистнет" означает, что событие произойдет неизвестно когда, в неопределенном будущем времени, никогда.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

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