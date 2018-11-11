Коновалова на выборах главы Хакасии поддержали 56,72% после обработки 50,5%

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Единственного кандидата на выборах главы Хакасии Валентина Коновалова (КПРФ) по итогам обработки 50,52% протоколов поддержали 56,72% избирателей, против — 42,15%, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
Во втором туре выборов главы Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смог набрать нужное количество голосов.