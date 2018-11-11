Путин и Трамп на обеде лишь приветствовали друг друга, рассказал Песков

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона. 11 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и другие главы государств и правительств во время рабочего завтрака от имени президента Франции Эммануэля Макрона. 11 ноября 2018

ПАРИЖ, 11 ноя — РИА Новости. Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп поприветствовали друг друга во время рабочего завтрака в Париже, но возможности пообщаться не было, на прощание они сказали друг другу "До встречи", заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Буквально поприветствовали на ногах Путин и Трамп во время обеда. Переговорить возможности не было", — сказал он.

По словам пресс-секретаря, после рабочего завтрака Путин отправился на Международный форум мира.

"Трамп покинул Елисейский дворец. Сказали друг другу "До встречи", — добавил Песков.

Источник в российской делегации ранее сообщил РИА Новости, что рассадка лидеров на рабочем завтраке в Елисейском дворце по случаю 100-летия окончания Первой мировой войны была изменена, так что президенты России и США не смогли поговорить. Путин и Трамп сидели за одним столом, однако изначально предполагалась, что рядом с президентом Франции Эммануэлем Макроном будет сидеть Трамп, потом Путин, а рядом с ним глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.