Патрушев отметил изменения в отношениях России и США

ЯКУТСК, 11 ноя – РИА Новости. Отношения России и США изменились после того, как опустились на самый низкий уровень, переговоры ведутся, и это уже хорошо, сказал секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев в интервью программе "Москва.Кремль.Путин" на телеканале Россия-1.

"Наши отношения спустились на самый низкий уровень. И практически диалог не велся. В настоящее время эта ситуация изменилась – диалог ведется, и это уже хорошо", — сказал Патрушев, комментируя напряженность в отношениях между странами.