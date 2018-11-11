В Хакасии на трех участках нашли ручки с "исчезающими" чернилами

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Ручки с якобы исчезающими чернилами обнаружены на трех избирательных участках в Хакасии, сообщил журналистам председатель избиркома республики Александр Чуманин.

"Всплыли так называемые руки с исчезающими чернилами. На трех участках в городе Саяногорск обнаружены кабинки для голосования, где, помимо ручек, которые были закреплены, еще пара ручек, которые, как говорят, (такие, где) исчезают чернила. ТИК составила по этим участкам акты, и по результатам при подведении итогов будем смотреть что с этими участками делать и насколько массовый характер это приняло. Никакого смысла в ручках я не вижу. Тем не менее, будем эти факты рассматривать", — сказал Чуманин.

В Хакасии завершилось голосование на выборах главы республики. Во втором туре участвовал единственный кандидат — Валентин Коновалов от КПРФ. По данным ЦИК, после обработки 1,03% протоколов за него проголосовало 54,26% избирателей, против — 44,69%. Явка на выборах на 19.30 (15.30 мск) составила 43,3%. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.