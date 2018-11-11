Явка во втором туре выборов в Хакасии была выше, чем в первом

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 19.30 (15.30 мск) составила 43,3 %, что более чем на 4% выше, чем в первом туре выборов, сообщил журналистам председатель избиркома региона Александр Чуманин.

"Явка на 19.30 составляет 43,3%. На 9 сентября на это время было 39,08%", — сказал он.

Все избирательные участки завершили работу в Хакасии, в 20.00 по местному времени (16.00 мск).

Во втором туре выборов главы региона участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.