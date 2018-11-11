МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Cпецпредставитель президента по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД РФ Михаил Богданов обсудил с лидером южносуданской оппозиции, бывшим первым вице-президентом Республики Южный Судан Риеком Мачаром перспективы урегулирования в стране, сообщили в МИД РФ.

Богданов посетил с рабочей поездкой Хартум 10 ноября.

"В ходе состоявшейся беседы были предметно обсуждены перспективы политического урегулирования внутриполитического конфликта в РЮС на основе соответствующих договоренностей между правительством и оппозицией, достигнутых при посредничестве президента Республики Судан (Омара) Башира", — говорится в сообщении МИД по итогам встречи.

При этом с российской стороны была выражена надежда на неукоснительное соблюдение южносуданскими сторонами всех подписанных соглашений, "в том числе касающихся наиболее сложных вопросов — о механизме их реализации и порядке возвращения во власть лидеров вооруженной оппозиции".

"Это создавало бы необходимые условия, в том числе в сфере безопасности, для продвижения взаимовыгодного долгосрочного сотрудничества между Россией и Республики Южный Судан", — подчеркнули в МИД РФ.

С 2013 года в Южном Судане продолжается кровопролитный вооруженный конфликт между представителями народности динка, к которой относится президент Салва Киир, и племени нуэр, выходцем из которого является Риек Машар, возглавивший повстанческое движение. Южный Судан отделился от Судана в 2011 году.