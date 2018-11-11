В Хакасии завершилось голосование на выборах главы республики

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Все избирательные участки завершили работу в Хакасии, где в воскресенье жители республики во втором туре выбирают главу региона, сообщили РИА Новости пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"В республике на 20.00 (16.00 мск — ред.) закрылись все участки. Голосование завершено", — сказал собеседник агентства.

Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

Всего на территории республики 11 ноября работали 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в нескольких труднодоступных районах, где проживает в общей сложности более 800 человек.

По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) в день голосования 9 сентября работали на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не применялись на выборах. По данным на 1 июля 2018 года, численность избирателей в регионе составляет 382 тысячи 32 человека.