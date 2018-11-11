Сотрудницу УИК в Хакасии отстранили за выдачу двух бюллетеней в одни руки

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Сорский районный суд отстранил от работы члена участковой избирательной комиссии в Хакасии, выдавшей два бюллетеня в одни руки в день голосования во втором туре на выборах главы Хакасии, сообщила журналистам зампред избирательной комиссии региона Ирина Адмаева.

Выборы главы Хакасии проходят в воскресенье. Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

Ранее в избиркоме, не уточняя подробностей, сообщили, что в Сорске от работы отстранена член комиссии УИК.

По словам Адмаевой, на участок пришла женщина со своим паспортом и паспортом сына. Член комиссии выдала ей два бюллетеня, но проголосовала женщина только по своему.

"И по ранее озвученной жалобе на действия УИК, поступившей в ТИК Сорска по факту нарушения членом УИК процедуры выдачи бюллетеней. Сорским райсудом вынесено решение об отстранение члена УИК от участия в работе комиссии", — сказала зампред избиркома Хакасии.

Она добавила, что также ТИК Черногорска рассматривает жалобу о трех девушках, якобы голосовавших без паспортов.

"Одна жалоба рассматривается ТИКом города Черногорска на действия УИК, проводится проверка. Голосовали без паспортов три девушки, но эти факты не установлены. Насколько я знаю, потому что по тем участкам, по которым Коновалов отразил (ситуацию в жалобах – ред.), сейчас лично председатель избиркома Хакасии вместе с сотрудниками ЦИК проезжает. Я с ними на связи. Фактов таких не было. Без паспорта никто не голосовал. Жалоба рассматривается ТИКом, но для чистоты Александр Владимирович (Чуманин, председатель избиркома – ред.) выехал и проехал три участка", — рассказала Адмаева.

Она отметила, что всего на данное время в избирательную комиссию республики поступило четыре жалобы на ведение предвыборной агитации в сети интернет, восемь обращений по поводу опросов, связанных с участием в голосовании "Народный глава", организованном общественным движением "Народный глава".