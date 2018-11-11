В МИД прокомментировали задержание журналиста Малькевича в США

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Задержание в вашингтонском аэропорту журналиста Александра Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность, а его многочасовой допрос сотрудниками ФБР по поводу журналистской деятельности – свидетельство кампании давления США на российскую прессу, заявили в воскресенье в МИД РФ.

"Задержание в вашингтонском аэропорту 9 ноября первого заместителя председателя комиссии Общественной палаты России по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александра Малькевича вызывает самую серьезную озабоченность. Многочасовой допрос, устроенный агентами ФБР по поводу его журналистской деятельности, – очередное свидетельство кампании давления американских властей не только на российскую прессу, но на любое независимое мнение о США", — говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

"Из той же серии предъявленное нашему журналисту силовым способом — чуть ли не под дулом пистолета — требование о регистрации информационного агентства "USA Really", которое он возглавляет, в качестве иностранного агента. Как в истории с телеканалом "RT", официальный Вашингтон старается помешать донесению объективной информации о событиях в мире и самих США до широкой американской общественности", — добавили в российском дипведомстве.

Судя по задававшимся Малькевичу при задержании вопросам про "российское воздействие" на выборы в США, которым перед американцами пытаются оправдать внутренние проблемы их страны, за произошедшим также просматривается стремление создать предлог для новых санкций против России, заявили в МИД.

"При том что вмешательство во внутренние дела других государств – фирменный стиль именно Вашингтона", — констатировали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ добавили, что рекомендуют властям США задуматься, в каком свете они выставляют свою демократию гонениями на российских журналистов, и потребовали прекратить такую практику. "Рассчитываем также, что в Вашингтоне осознают недопустимость дальнейшего расшатывания отношений между нашими странами в угоду американской внутриполитической конъюнктуре", — говорится в сообщении.