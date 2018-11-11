В ЦИК заявили, что существенных жалоб на выборах в Хакасии нет

МОСКВА/АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Существенных жалоб и замечаний по ходу голосования на выборах главы Хакасии на данный момент не зафиксировано, заявил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.
"Все жалобы будем рассматривать в обязательном порядке и реагировать на них. Существенных жалоб и замечаний нет пока", — сказал Булаев.
Ранее сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член Совета по правам человека Александр Брод заявил РИА Новости, что наблюдатели ассоциации сообщают о подвозе избирателей и дважды проголосовавших на выборах главы Хакасии.
"Сегодня наши эксперты сообщали о подвозе избирателей, что некоторые избиратели проголосовали на нескольких избирательных, и о давлении на журналистов и общественников, которые осуществляли опросы общественного мнения… В связи с этими сообщениями о нарушениях мы обратились в избирательную комиссию и в правоохранительные органы", — заявил Брод.
Это подтвердила и зампредседателя избиркома Хакасии Ирины Адмаевой. "На участке жалоб по подвозам нет", — сказала она.
Член ЦИК РФ Валерий Гальченко, который находится в Хакасии, в беседе с РИА Новости заявил, что в данный момент информация о якобы подвозе избирателей проверяется. "Сейчас наши коллеги поехали на выезд и пытаются понять, что там было", — сказал он РИА Новости.
Кроме того, по его словам, жалобы на опросы общественного мнения, которые проходят не в помещениях для голосования, также продолжают поступать. "Но это не мешает избирательному процессу и мы к этому спокойно относимся", — добавил Гальченко.
В управлении МВД по Хакасии РИА Новости сообщили, что нарушений общественного порядка в день выборов на избирательных участках не зафиксировано.