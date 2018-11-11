В ЦИК заявили, что существенных жалоб на выборах в Хакасии нет

МОСКВА/АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Существенных жалоб и замечаний по ходу голосования на выборах главы Хакасии на данный момент не зафиксировано, заявил РИА Новости замглавы ЦИК РФ Николай Булаев.

Во втором туре выборов в Хакасии участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Все жалобы будем рассматривать в обязательном порядке и реагировать на них. Существенных жалоб и замечаний нет пока", — сказал Булаев.

Ранее сопредседатель Ассоциации некоммерческих организаций по защите избирательных прав "Гражданский контроль", член Совета по правам человека Александр Брод заявил РИА Новости, что наблюдатели ассоциации сообщают о подвозе избирателей и дважды проголосовавших на выборах главы Хакасии.

"Сегодня наши эксперты сообщали о подвозе избирателей, что некоторые избиратели проголосовали на нескольких избирательных, и о давлении на журналистов и общественников, которые осуществляли опросы общественного мнения… В связи с этими сообщениями о нарушениях мы обратились в избирательную комиссию и в правоохранительные органы", — заявил Брод.

В свою очередь, Булаев заявил, что сообщения о подвозе избирателей пока не доказаны. "Что касается подвоза — пока этот факт не доказан", — сказал он.

Это подтвердила и зампредседателя избиркома Хакасии Ирины Адмаевой. "На участке жалоб по подвозам нет", — сказала она.

Член ЦИК РФ Валерий Гальченко, который находится в Хакасии, в беседе с РИА Новости заявил, что в данный момент информация о якобы подвозе избирателей проверяется. "Сейчас наши коллеги поехали на выезд и пытаются понять, что там было", — сказал он РИА Новости.

Кроме того, по его словам, жалобы на опросы общественного мнения, которые проходят не в помещениях для голосования, также продолжают поступать. "Но это не мешает избирательному процессу и мы к этому спокойно относимся", — добавил Гальченко.

В управлении МВД по Хакасии РИА Новости сообщили, что нарушений общественного порядка в день выборов на избирательных участках не зафиксировано.