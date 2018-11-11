Явка на выборах главы Хакасии за 7 часов голосования составила более 31%

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 15.00 (8.00 мск) составила 31,27%, что почти 5% выше, чем на выборах главы в первом туре, сообщила на брифинге секретарь избиркома республики Ольга Куюкова.

"Явка на 15.00 составляет 31,27%. На 9 сентября было 26,3% на это время. На избирательных участках спокойно. Жалоб на нарушение законодательства, способных повлиять на ход голосования, пока нет", — сказала она.

Выборы главы Хакасии проходят в воскресенье. Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.