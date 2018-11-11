Путин утвердил состав ряда межведомственных комиссий Совбеза

МОСКВА, 11 ноя — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин утвердил состав ряда межведомственных комиссий Совета безопасности РФ, документы размещены на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно указу, председателем межведомственной комиссии Совета безопасности РФ по проблемам СНГ назначен заместитель секретаря Совбеза РФ, заместителями председателя комиссии — замминистра иностранных дел России и начальник управления президента РФ по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами.

В состав межведомственной комиссии Совбеза РФ по безопасности в экономической и социальной сфере вошел в должности председателя заместитель секретаря Совбеза РФ. Зампредседателя комиссии по согласованию стал председатель комитета Совфеда по экономической политике.

Путин утвердил заместителя секретаря Совбеза РФ председателем межведомственной комиссии Совбеза РФ по информационной безопасности. Его заместителями назначены замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ и руководитель службы ФСБ России.

Также указом президента РФ утвержден состав межведомственной комиссии Совбеза РФ по общественной безопасности. Председателем комиссии стал министр внутренних дел РФ, его заместителем — заместитель генерального прокурора России.