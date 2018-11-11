Явка на выборах главы Хакасии составляет 3,8%

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 10.00 (06.00 мск) составила 3,8%, сообщили журналистам в избиркоме республики.
"Явка на 10.00 составляет 3,82%. На 9 сентября было 4,3% на это время", — сообщили в избиркоме.
Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.
Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в 22 отдаленных населенных пунктах четырех районов республики, где проживает в общей сложности более 800 человек. За пятницу и субботу явка здесь составила 42,8%. Всего в республике на утро, по данным избиркома, 381,6 тысячи избирателей включены в списки.
По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работают на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не применяются на выборах.