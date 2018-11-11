Явка на выборах главы Хакасии составляет 3,8%

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Явка избирателей во втором туре выборов главы Хакасии на 10.00 (06.00 мск) составила 3,8%, сообщили журналистам в избиркоме республики.

"Явка на 10.00 составляет 3,82%. На 9 сентября было 4,3% на это время", — сообщили в избиркоме.

Во втором туре выборов участвует один кандидат — Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре 9 сентября никто из кандидатов не смог набрать нужное количество голосов.

Всего на территории республики 11 ноября открылось 388 участков, в том числе три временных — в Абакане на территории больницы и СИЗО, а также в больнице города Саяногорск. Кроме того, два участка открылись в Черногорске в 06.00 (02.00 мск), чтобы рабочие местных предприятий смогли проголосовать раньше.

Ранее сообщалось, что досрочное голосование прошло в 22 отдаленных населенных пунктах четырех районов республики, где проживает в общей сложности более 800 человек. За пятницу и субботу явка здесь составила 42,8%. Всего в республике на утро, по данным избиркома, 381,6 тысячи избирателей включены в списки.

По данным республиканской избирательной комиссии, комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБ) работают на 39 участках в Абакане. В этот раз комплексы электронного голосования (КЭГ) не применяются на выборах.