Жители Хакасии выберут главу республики из одного кандидата

АБАКАН, 11 ноя — РИА Новости. Жители Хакасии в воскресенье во втором туре выберут главу республики из одного кандидата, представителя КПРФ Валентина Коновалова, сообщили РИА Новости в пресс-службе региональной избирательной комиссии.

"Сегодня состоится второй тур выборов. Кандидат Валентин Олегович Коновалов. Все готово", — сказал собеседник агентства.

По данным избиркома, в республике находятся представители ЦИК России. За ходом голосования будут следить почти 700 наблюдателей, назначенных Коноваловым и региональным отделением КПРФ.

Все, кроме двух из 388 избирательных участков, откроются в 08.00 (04.00 мск). Два участка в Черногорске для удобства сотрудников предприятий начнут работу на два часа раньше.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от "Справедливой России" (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру.

Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Алескандр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре.