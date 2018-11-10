В Хакасии зафиксировали нарушения дня тишины

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) зафиксировал несколько нарушений в день тишины в Хакасии, сообщил РИА Новости координатор по взаимодействию с партнерами НОМ Роман Коломойцев.

"В целом день тишины проходит нормально. Единственное, что можно отметить, — поступили сообщения о распространении прокоммунистических изданий агитационных, такие факты надо проверять. И то, что депутат Афонин в соцсетях распространял информацию в день тишины", — сказал Коломойцев.

Ранее глава избиркома республики Александр Чуманин сообщил журналистам, что в субботу поступила жалоба по поводу размещённого объявления на странице "Вконтакте" кандидата Валентина Коновалова о том, что в день тишины состоится стрим совместно с депутатом ГД Юрием Афониным на тему выборов. Избирательная комиссия по этой жалобе направила представление в МВД с просьбой пресечь данную незаконную агитационную деятельность.

Второй тур выборов главы республики Хакасия пройдет 11 ноября. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября‬. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также, он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. В выборах будет участвовать один кандидат — представитель КПРФ Коновалов, в бюллетенях будут содержаться графы "за" и "против" кандидата.