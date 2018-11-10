В Хакасии зафиксировали нарушения дня тишины

МОСКВА, 10 ноя — РИА Новости. Ассоциация наблюдателей "Национальный общественный мониторинг" (НОМ) зафиксировал несколько нарушений в день тишины в Хакасии, сообщил РИА Новости координатор по взаимодействию с партнерами НОМ Роман Коломойцев.
Ранее глава избиркома республики Александр Чуманин сообщил журналистам, что в субботу поступила жалоба по поводу размещённого объявления на странице "Вконтакте" кандидата Валентина Коновалова о том, что в день тишины состоится стрим совместно с депутатом ГД Юрием Афониным на тему выборов. Избирательная комиссия по этой жалобе направила представление в МВД с просьбой пресечь данную незаконную агитационную деятельность.
Второй тур выборов главы республики Хакасия пройдет 11 ноября. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Валентин Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Александр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также, он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре. В выборах будет участвовать один кандидат — представитель КПРФ Коновалов, в бюллетенях будут содержаться графы "за" и "против" кандидата.