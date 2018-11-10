В Хакасии в день выборов запустят горячую линию

АБАКАН, 10 ноя — РИА Новости. Общественная палата Хакасии в день выборов главы региона откроет горячую линию для жителей республики, куда они могут сообщать о нарушениях, сообщила журналистам председатель Общественной палаты республики Ольга Левченко.

Второй тур выборов главы назначен на 11 ноября. В нем принимает участие один кандидат – Валентин Коновалов, выдвинутый региональным отделением КПРФ. В первом туре выборов 9 сентября никто из кандидатов на пост главы республики, в том числе и действующий тогда губернатор Хакасии Виктор Зимин, не смогли набрать нужное количество голосов.

"Завтра с 08.00 до 20.00 начинает работу горячая линия Общественной палаты республики Хакасия в офисе Общественной палаты. Где тоже будут приниматься звонки. Опыт проведения очень большой… Звонков очень много. Тесно работаем с избирательной комиссией республики Хакасия. Члены общественной палаты не всегда могут на специфичные вопросы ответить, мы тут же связывается, даём квалифицированный ответ. Работа даст эффект", — сказала Левченко.

Она добавила, что в день тишины в республике были сообщения о незаконной агитации.

"Сегодня выезжали с Максимом Сергеевичем (Григорьевым — членом ОП РФ) по незаконной агитации. Мы сами это видели", — сказала Левченко.

Он добавил, что когда избирком подключился к трансляции, то самого кандидата там не было. "При этом депутат ГД оценивал ситуацию, которая сложилась в республике, стране. В чате были некоторые моменты, которые соотносились с признаками предвыборной агитации… Мы ещё дальше будем рассматривать весь эфир. Если будет необходимость и нарушение законодательства, отреагируем", — отметил Чуманин.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали Валентин Коновалов от КПРФ (44,81%), занимавший пост главы Хакасии Виктор Зимин (32,42%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Зимин снялся с выборов. Позже Зимин снялся с выборов, потом Филягин также снял свою кандидатуру. Член ЦИК Евгений Шевченко сообщил РИА Новости, что выборы в Хакасии пройдут, даже если останется только один кандидат. Президент России назначил Михаила Развожаева временно исполняющим обязанности главы Хакасии.