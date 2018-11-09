Аксенов пообещал полную перезагрузку городской администрации Симферополя

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал с понедельника начать полную перезагрузку работы администрации города Симферополя.

Ранее Аксенов раскритиковал состояние дел с ремонтом дорог и уборкой в Симферополе, а также организацию работы сети общественного транспорта. Глава республики дал администрации две недели, чтобы переломить ситуацию, после чего обещал сделать оргвыводы. В пятницу Аксенов сообщил, что глава администрации города Игорь Лукашев подал в отставку.

"Я предлагаю заместителям всем главы администрации города Симферополя, всем без исключения, написать заявление об увольнении с должности. С понедельника мы буквально в течение пяти дней должны совместно с депутатским корпусом городского совета Симферополя полностью провести перезагрузку администрации города Симферополя и соответственно сформировать такой коллектив, который в состоянии выполнить все поставленные задачи в указанные сроки и за те деньги, которые заложены в республиканском и городском бюджетах", — сказал Аксенов на совещании в крымском правительстве.

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