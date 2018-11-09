Глава администрации Симферополя подал заявление об отставке

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что по его предложению мэр Симферополя Игорь Лукашев подал в отставку.

Аксенов в конце октября подверг резкой критике власти Симферополя за продолжающиеся проблемы в уборке города, свалки, плохо организованную работу общественного транспорта и неоптимизированную маршрутную сеть, а также парализованный в Симферополе трафик из-за одновременно начатого ремонта нескольких магистралей.

"Сегодня я пригласил Игоря Михайловича (Лукашева) к себе в кабинет, мы обсуждали причины сложившейся ситуации, уборка мусора, транспортное сообщение, ремонт дорог и так далее. Я лично пришел к выводу, что желание было, человек старался, но отсутствие опыта не дало возможности показать результат. По итогу разговора я предложил Игорю Михайловичу написать заявление об увольнении с этой должности, он мое поручение выполнил", — сказал Аксенов на совещании в правительстве региона.

Игорь Лукашев возглавил администрацию Симферополя в сентябре 2017 года. Он был избран на должность вместо ушедшего в отставку Геннадия Бахарева, которого Аксенов также раскритиковал за плохую организацию работы в городе.

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