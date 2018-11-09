Глава Дагестана утвердил новый состав республиканского правительства

МАХАЧКАЛА, 9 ноя — РИА Новости. Глава Дагестана Владимир Васильев подписал указ об утверждении нового состава правительства республики, сообщает пресс-служба главы и правительства РД.

Согласно документу, первыми заместителями председателя правительства РД были назначены Анатолий Карибов и Гаджимагомед Гусейнов, ранее занимавший должность врио вице-премьера.

Заместителями председателя правительства утверждены Уммупазиль Омарова, Рамазан Джафаров, Екатерина Толстикова. К ним присоединились Владимир Лемешко и Абдулмуслим Абдулмуслимов, который будет совмещать должность министра сельского хозяйства и продовольствия РД.

Изменения коснулись кабинете министров. Руководителем министерства труда и социального развития республики была назначена Изумруд Мугутдинова, ранее занимавшая должность постоянного представителя главы Дагестана при президенте РФ, в свою очередь экс-глава Минсоцтруда региона Расул Ибрагимов назначен главой министерства по туризму и народным художественным промыслам. Новым министром юстиции Дагестана назначен Казимагомед Сефикурбанов. Остальные ведомства продолжат работу с прежними руководителями.

Комментируя изменения в правительстве республики, предприниматель, инициатор проекта "Умный Дербент" Магомед Штанчаев подчеркнул открытость большинства представителей нового кабинета министров.

"Уже никого не удивляет, когда на разных общественных или молодежным площадках наравне с остальными принимает участие и министр, с которым можно в перерыве неофициально обсудить какой-то проект за чашкой кофе, без проблем обменяться телефонами. И это веяние времени, или ты с народом, и тебя не знают", — отметил он.

По мнению председателя Комитета по спорту, туризму и делам молодежи Махачкалы Марата Ибрагимова в кадровой политике главы Дагестана чувствуется взвешенность.

"Владимир Васильев не меняет людей в кабинете министров как перчатки, а планомерно и очень целенаправленно подбирает профессиональных и честных руководителей. Уверен, что новый кабинет будет работать на благо дагестанцев и всей республики. Общественность ждала нового кабинета, но думаю, что не зря", — сказал Ибрагимов.

По словам директора РИА "Дагестан" Магомеда Магомедова, кабинет министров помолодел.

"На смену одиозным, возрастным личностям, представителям различных кланов постепенно приходят молодые технократы. Это реалии современного общества. Уверен, в ближайшее время будут наблюдаться позитивные и измеримые сдвиги", — отметил Магомедов.

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