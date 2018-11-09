В резерв "Команды правительства" Нижегородской области вошли 18 человек

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 ноя — РИА Новости. Восемнадцать человек вошли в резерв управленческих кадров "Команды правительства" Нижегородской области, их кандидатуры будут рассматриваться в первую очередь при появлении вакансий на руководящие посты, заявил губернатор Глеб Никитин в пятницу на подведении итогов отбора.

С начала действия региональной программы по подбору высокоэффективных управленцев в органы власти "Команда правительства" в мае 2018 года на портале зарегистрировались более 10 тысяч человек, 4,6 тысячи из них прошли первоначальные отборочные процедуры, до этапа глубинной диагностики были допущены 79 человек.

"В резерв управленческих кадров в итоге вошли 18 человек. В итоговом списке много действующих руководителей, три главы муниципалитетов Нижегородской области. Радует, что они не посчитали для себя чем-то неправильным пройти отборочные процедуры. Это путь, который выматывает, но и проверяет на готовность, желание работать на благо региона. Безусловно, при появлении вакансий на руководящие посты резерв управленческих кадров будет рассмотрен в первую очередь", — подчеркнул Никитин.

Глава региона напомнил, что в рамках региональной программы "Команда правительства" сейчас проходит отбор на пост министра экологии Нижегородской области. В октябре по итогам отбора в "Команду правительства" министром культуры региона была назначена Надежда Преподобная. По словам замминистра культуры РФ Сергея Обрывалина, министерство культуры планирует внедрить опыт Нижегородской области в проведении подобного конкурса в других регионах страны.

Участниками программы "Команда правительства" могут стать граждане России с высшим образованием, в возрасте от 21 года, с наличием профессионального стажа не менее пяти лет и управленческого стажа не менее трех лет, а также отсутствием судимости. Место жительства значения не имеет.

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