Кабмин одобрил законопроект, расширяющий полномочия судебных приставов

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Правительство России одобрило законопроект, регламентирующий полномочия сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) в части межгосударственного розыска, сообщается на сайте кабмина.

Как сообщалось ранее, в целях обеспечения исполнения международных договоров РФ в части межгосударственного розыска лиц законопроектом предлагается регламентировать полномочия должностных лиц ФССП России в этой области.

На сайте кабмина добавляется, что, согласно законопроекту, главного судебного пристава РФ предлагается наделить полномочиями по организации взаимодействия с компетентными органами иностранных государств по вопросам межгосударственного розыска лиц. Полномочия по организации и контролю должностных лиц ФССП по межгосударственному розыску лиц предлагается закрепить за главными судебными приставами регионов РФ.

Кроме того, к полномочиям судебных приставов-исполнителей предлагается отнести исполнение межгосударственного розыска лиц и взаимодействие с компетентными органами иностранных государств при производстве такого розыска.

"Одобрить проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О судебных приставах" в части осуществления межгосударственного розыска лиц в соответствии с международными договорами Российской Федерации и внести его в Государственную думу в установленном порядке", — говорится в сообщении.