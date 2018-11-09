ЦИК откроет "горячую линию" по выборам главы Хакасии

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. ЦИК России откроет "горячую линию" на период проведения повторного голосования по выборам главы Хакасии, которые пройдут в это воскресенье, 11 ноября, говорится в сообщении на сайте ведомства.

Кандидат от КПРФ Валентин Коновалов остался единственным кандидатом на пост главы региона. В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов.

"В период подготовки и проведения повторного голосования на выборах главы республики Хакасия – председателя правительства республики Хакасия с 10 часов 10 ноября до 18 часов 12 ноября 2018 года "горячая линия" Центральной избирательной комиссии РФ работает круглосуточно. Звонки на "горячую линию" ЦИК России принимаются по телефонному номеру 8-495-606-98-88", — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточняют, что на "горячей линии" ЦИК избиратели и иные участники избирательного процесса смогут получить справочную информацию о порядке подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения (в пределах соответствующего избирательного округа); запросить контактную информацию (адреса и номера телефонов) соответствующих избирательных комиссий; получить справочную информацию о проводимых избирательных кампаниях; получить разъяснения случаев и порядка письменного обращения в ЦИК России.