Второй за неделю замгубернатора Владимирской области ушел в отставку

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку своего заместителя по социальной политике Михаила Колкова, сообщает в пятницу администрация региона.
Во вторник, 6 ноября, Сипягин отправил в отставку своего заместителя по строительству Рената Чагаева. На прошлой неделе свой пост оставил первый заместитель губернатора области по промышленности и экономической политике Алексей Конышев, который сразу же был назначен генеральным директором АО "Газпром газораспределение Владимир".
На прошедших в сентябре выборах губернатора кандидат от ЛДПР Сипягин обошел действующего губернатора-единоросса Светлану Орлову. В должность Сипягин вступил 8 октября.