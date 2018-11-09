Второй за неделю замгубернатора Владимирской области ушел в отставку

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Губернатор Владимирской области Владимир Сипягин принял отставку своего заместителя по социальной политике Михаила Колкова, сообщает в пятницу администрация региона.

"Заместитель губернатора Владимирской области по социальной политике Михаил Колков подал в добровольную отставку. Указ об освобождении его от занимаемой должности с 9 ноября 2018 года подписал глава региона Владимир Сипягин", — говорится в сообщении.

Во вторник, 6 ноября, Сипягин отправил в отставку своего заместителя по строительству Рената Чагаева. На прошлой неделе свой пост оставил первый заместитель губернатора области по промышленности и экономической политике Алексей Конышев, который сразу же был назначен генеральным директором АО "Газпром газораспределение Владимир".

На прошедших в сентябре выборах губернатора кандидат от ЛДПР Сипягин обошел действующего губернатора-единоросса Светлану Орлову. В должность Сипягин вступил 8 октября.