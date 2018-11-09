Путин посетит Московский университет МВД и откроет памятник Тургеневу

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Президент Владимир Путин в субботу посетит Московский университет МВД России и откроет памятник писателю Ивану Тургеневу, сообщает пресс-служба Кремля.

"Десятого ноября в День сотрудника органов внутренних дел Владимир Путин посетит Московский университет МВД России имени Кикотя, где осмотрит учебно-научный комплекс института судебной экспертизы и пообщается с курсантами", — говорится в сообщении.

Отмечается, что позже Путин примет участие в церемонии открытия первого в Москве памятника Тургеневу, а также посетит открывающийся после реконструкции "Дом-музей Ивана Сергеевича Тургенева" на Остоженке. Мероприятия проходят в рамках празднования 200-летия со дня рождения писателя.