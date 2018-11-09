Крым и Севастополь установят границы регионов до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Административные границы между республикой Крым и городом федерального значения Севастополь будут окончательно установлены до конца текущего года, заявил журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

"На следующей неделе соберется рабочая группа. Думаю, в этом году мы это сделаем", — сказал Овсяников, отвечая на вопрос об установлении границ между двумя регионами.

По его словам, осталось определить границы регионов на шести небольших участках. Губернатор не уточнил, о каких именно участках идет речь.

"Хочу уточнить, что этот вопрос нигде не является конфликтным", — подчеркнул Овсянников.

"У нас конфликтов быть не может", — добавил глава Крыма Сергей Аксенов.

Главы Крыма и Севастополя в пятницу подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, отметив, что фактически сотрудничество налажено, а документ лишь формализует процесс.

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