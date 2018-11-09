Крым и Севастополь установят границы регионов до конца года

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 ноя — РИА Новости. Административные границы между республикой Крым и городом федерального значения Севастополь будут окончательно установлены до конца текущего года, заявил журналистам губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.
По его словам, осталось определить границы регионов на шести небольших участках. Губернатор не уточнил, о каких именно участках идет речь.
"Хочу уточнить, что этот вопрос нигде не является конфликтным", — подчеркнул Овсянников.
"У нас конфликтов быть не может", — добавил глава Крыма Сергей Аксенов.
Главы Крыма и Севастополя в пятницу подписали соглашение о торгово-экономическом и культурном сотрудничестве, отметив, что фактически сотрудничество налажено, а документ лишь формализует процесс.
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