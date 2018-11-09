Обязанности мэра Махачкалы после ареста Гасанова исполняет его зам Алиев

ПЯТИГОРСК, 9 ноя — РИА Новости. Заместитель главы Махачкалы Мурад Алиев назначен временно исполняющим обязанности главы города после задержания врио мэра Абусупьяна Гасанова, сообщил РИА Новости представитель администрации города.

В среду УФСБ России по Дагестану возбудило уголовное дело в отношении врио главы Махачкалы Гасанова по части 2 статьи 286 УК РФ "Превышение должностных полномочий". По данным ведомства, незаконные действия Гасанова при проведении аукциона на выполнение дорожно-строительных работ причинили существенный вред интересам государства.

"На заместителя главы администрации Махачкалы Мурада Алиева, курировавшего вопросы ЖКХ, временно возложено исполнение обязанностей главы Махачкалы", — сказал собеседник агентства.

Гасанов занял пост врио главы города в январе 2018 года после ареста мэра Махачкалы Мусы Мусаева. Это третий руководитель города после Саида Амирова, ранее осужденного пожизненно за терроризм, который становится подозреваемым в превышении полномочий.

По версии следствия, предшественник Гасанова Мусаев в марте 2016 года, зная, что участок площадью около 17,5 гектара является собственностью республики, незаконно передал его в собственность частной компании за 1,1 миллиона рублей. При этом рыночная стоимость этой земли, по заключению экспертизы, превышает 81 миллион рублей. В октябре суд приговорил Мусаева к четырем годам колонии.