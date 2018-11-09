Россия примет участие в конференции по Афганистану в Женеве

МОСКВА, 9 ноя — РИА Новости. Спецпредставитель президента РФ по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов сообщил РИА Новости, что РФ примет участие во встрече по Афганистану в Женеве.

"Да", — сказал он на вопрос, будет ли Россия принимать участие в конференции, также подтвердив, что он будет участвовать в мероприятии.

Министерская конференция по Афганистану под эгидой ООН пройдет в Женеве 27-28 ноября, сообщил РИА Новости по телефону высокопоставленный источник в Кабуле, знакомый с предварительной программой будущего мероприятия.

В пресс-службе госдепартамента США сообщили, что в конференции в Женеве примут участие представители более 60 стран.