Путин и Назарбаев подписали план совместных действий

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи. 9 ноября 2018

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Нурсултан Назарбаев во время встречи. 9 ноября 2018

ПЕТРОПАВЛОВСК (КАЗАХСТАН), 9 ноя – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и президент РФ Владимир Путин подписали в пятницу план совместных действий на 2019-2021 годы.

Подписание документа состоялось в рамках XV форума межрегионального сотрудничества Казахстана и РФ, который проходит в пятницу в Петропавловске (на севере Казахстана).

Кроме этого, министр экономического развития РФ Максим Орешкин и первый заместитель премьер-министра Казахстана Аскар Мамин подписали план мероприятий и перечень перспективных региональных инициатив по реализации программы межрегионального и приграничного сотрудничества между правительствами Казахстана и РФ на 2018-2023 годы.

Орешкин и министр национальной экономики Казахстана Тимур Сулейменов поставили свои подписи под меморандумом о намерениях между министерствами по подготовке и реализации программы приграничного сотрудничества "Россия — Казахстан". Орешкин и министр культуры и спорта Казахстана Арыстанбек Мухамедиулы подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве в области туризма.

Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин и министр оборонной и аэрокосмической промышленности Казахстана Бейбут Атамкулов подписали протокол о внесении изменения в договор аренды комплекса "Байконур" между правительствами Казахстана и РФ от 10 декабря 1994 года.

Заместитель министра иностранных дел РФ Александр Панкин и заместитель министра иностранных дел Казахстана Галымжан Койшыбаев подписали протокол о внесении изменений в соглашение между правительствами Казахстана и РФ о порядке пересечения российско-казахстанской государственной границы жителями приграничных территорий РФ и Казахстана от 3 декабря 2006 года.