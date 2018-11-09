Первый замгубернатора Курской области Александр Зубарев ушел в отставку

ВОРОНЕЖ, 9 ноя — РИА Новости. Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Роман Старовойт освободил от должности своего первого заместителя Александра Зубарева, сообщает в пятницу обладминистрация.

"В соответствии с документом Александр Зубарев освобожден от временного исполнения обязанностей первого заместителя губернатора Курской области и уволен досрочно 9 ноября 2018 года", — говорится в сообщении.

Как отмечает обладминистрация, Зубарев уволился по собственной инициативе.

"Распоряжение подписано врио губернатора Курской области Романом Старовойтом", — говорится в сообщении.

Ранее Старовойт освободил от должности заместителя губернатора Курской области курировавшего вопросы ЖКХ Александра Демина и Сергея Дюмина, который временно исполнял обязанности заместителя губернатора Курской области и отвечал за строительство. Роман Старовойт был назначен врио губернатора Курской области 11 октября, после того как руководивший регионом с 2000 года Александр Михайлов объявил о досрочном сложении полномочий.