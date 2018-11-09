В Хакасии началось досрочное голосование на выборах главы республики

КРАСНОЯРСК, 9 ноя — РИА Новости. Досрочное голосование на выборах главы Хакасии началось в отдаленных и труднодоступных районах республики, сообщает пресс-служба регионального избиркома.

Второй тур выборов в Хакасии назначен на 11 ноября. Валентин Коновалов (КПРФ) остался единственным кандидатом на пост главы региона.

"В отдаленных и труднодоступных населенных пунктах Республики Хакасия началось досрочное повторное голосование на выборах главы Республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия", — говорится в сообщении.

В избиркоме отметили, что в пятницу досрочное голосование состоится в 21 населенном пункте четырех районов. В субботу в одном поселке Таштыпского района также будет проведено голосование. Во всех этих населенных пунктах зарегистрировано чуть более 800 избирателей.

По данным избиркома, всего в Хакасии в день выборов 11 ноября будет работать 388 избирательных участков, численность избирателей в регионе составляет 382,032 тысячи человек.

В первом туре выборов 9 сентября участвовали действующий тогда глава Хакасии Виктор Зимин (получил 32,42% голосов), Коновалов (44,81%), Андрей Филягин от СР (11,23%) и Александр Мяхар от Партии роста (6,61%). Позже Зимин снялся с выборов, затем стало известно, что и Филягин, который должен был участвовать во втором туре вместе с Коноваловым, снял свою кандидатуру. Второй тур выборов должен был состояться 21 октября. Пятнадцатого октября кандидат от Партии Роста Алескандр Мяхар заявил, что не будет участвовать во втором туре выборов. Также он призвал и Коновалова отказаться от участия во втором туре.